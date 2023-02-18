Jose Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Rangel 25 Şubat 2000 tarihinde Zapotlán el Grande şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Raúl Rangel Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Rangel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Rangel'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tapatío

1 Ocak 2022 yılında Chivas

Jose Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Rangel şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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