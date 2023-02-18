Miguel Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Jimenez 14 Mart 1990 tarihinde Ruíz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Jiménez Ponce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Jimenez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Miguel Jimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Miguel Jimenez'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2010 yılında Chivas

1 Temmuz 2015 yılında Coras de Tepic

31 Aralık 2015 yılında Chivas

1 Temmuz 2019 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2020 yılında Chivas

Miguel Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Jimenez şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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