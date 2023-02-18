Cristian Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Calderon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Calderon 24 Mayıs 1997 tarihinde Tepic şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Yonathan Calderón Del Real şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Calderon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Cristian Calderon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Calderon'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Calderon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/criscalderon26/

Cristian Calderonboyu ve yaşı kaç

Cristian Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2017 yılında Atlas

1 Ocak 2019 yılında Necaxa

1 Ocak 2020 yılında Chivas

Cristian Calderon kimdir

Cristian Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Calderon şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Nayarit (-2012)

Cristian Calderon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 8 numaralı formasıyla 3 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Cristian Calderon nereli

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