Sebastian Perez Bouquet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Perez Bouquet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Perez Bouquet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Perez Bouquet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Perez Bouquet 22 Haziran 2003 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Pérez Bouquet Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Perez Bouquet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Perez Bouquet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Perez Bouquet'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Perez Bouquet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Perez Bouquet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Perez Bouquet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Perez Bouquet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Guadalajara U17

1 Ocak 2021 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2022 yılında Tapatío

1 Ocak 2023 yılında Chivas

Sebastian Perez Bouquet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Perez Bouquet şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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