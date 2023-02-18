Ronaldo Cisneros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Cisneros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronaldo Cisneros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronaldo Cisneros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronaldo Cisneros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Cisneros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Cisneros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Cisneros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Cisneros 8 Ocak 1997 tarihinde Torreón şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Cisneros Morell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Cisneros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Ronaldo Cisneros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Cisneros'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Cisneros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ronaldocm97

http://www.instagram.com/ronaldocm97/

Ronaldo Cisnerosboyu ve yaşı kaç

Ronaldo Cisneros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Cisneros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ronaldo Cisneros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Cisneros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Santos Laguna II

1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2018 yılında Chivas

1 Temmuz 2018 yılında Zacatepec

31 Aralık 2018 yılında Chivas

2 Ağu 2019 yılında Min. Zacatecas

31 Aralık 2019 yılında Chivas

21 Mart 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2022 yılında Chivas

Ronaldo Cisneros kimdir

Ronaldo Cisneros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Cisneros şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Ronaldo Cisneros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 8 gol atmıştır.

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Ronaldo Cisneros nereli

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