Gilberto Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilberto Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilberto Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilberto Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilberto Sepulveda 4 Şubat 1999 tarihinde Guasave şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Gilberto Sepúlveda López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilberto Sepulveda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Gilberto Sepulveda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gilberto Sepulveda'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gilberto Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilberto Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gilberto Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilberto Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2020 yılında Chivas

Gilberto Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilberto Sepulveda şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Gilberto Sepulveda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 20 numaralı formasıyla 1 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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