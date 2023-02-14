Aleksandar Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Cvetkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandar Cvetkovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Cvetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Cvetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Cvetkovic 4 Haziran 1995 tarihinde Prokuplje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Александар Цветковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Cvetkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Aleksandar Cvetkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Cvetkovic'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Cvetkovicboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Cvetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aleksandar Cvetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Cvetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Cvetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2014 yılında Jagodina

1 Ocak 2016 yılında BSK Borca

30 Haziran 2016 yılında Jagodina

1 Temmuz 2016 yılında BSK Borca

28 Temmuz 2017 yılında FC Wohlen

16 Şubat 2018 yılında Grasshoppers

12 Ocak 2022 yılında FC Aarau

Aleksandar Cvetkovic kimdir

Aleksandar Cvetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Cvetkovic şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK BSK Borča

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Aleksandar Cvetkovic nereli

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