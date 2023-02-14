Olivier Jackle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Jackle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Jackle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Jackle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Jackle 7 Ocak 1993 tarihinde Lahr/Schwarzwald şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Jackle Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olivier Jackle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Olivier Jackle'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Olivier Jackle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/oli.jaecklefrefts

Olivier Jackle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Olivier Jackle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olivier Jackle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Jackle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2011 yılında SC Zofingen

31 Aralık 2011 yılında Aargau U21

1 Ocak 2012 yılında FC Aarau

Olivier Jackle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Jackle şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olivier Jackle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Baden, FC Aarau

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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