Nikola Gjorgjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gjorgjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Gjorgjev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Gjorgjev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikola Gjorgjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gjorgjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Gjorgjev

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Gjorgjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Gjorgjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Gjorgjev 22 Ağu 1997 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Никола Ѓорѓев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Gjorgjev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Nikola Gjorgjev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Gjorgjev'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Gjorgjevboyu ve yaşı kaç

Nikola Gjorgjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Gjorgjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Gjorgjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Gjorgjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2015 yılında Grasshoppers

9 Temmuz 2017 yılında Twente

14 Şubat 2018 yılında Grasshoppers

15 Şubat 2018 yılında FC Aarau

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

11 Şubat 2022 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2022 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

Nikola Gjorgjev kimdir

Nikola Gjorgjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Gjorgjev şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Wettingen, Grasshopper Club Zürich

Nikola Gjorgjev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 17 numaralı formasıyla 30 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Gjorgjev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Lucas Pos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Pos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?