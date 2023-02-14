Nikola Gjorgjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gjorgjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Gjorgjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Gjorgjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Gjorgjev 22 Ağu 1997 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Никола Ѓорѓев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Gjorgjev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Nikola Gjorgjev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Gjorgjev'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Gjorgjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Gjorgjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikola Gjorgjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Gjorgjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2015 yılında Grasshoppers

9 Temmuz 2017 yılında Twente

14 Şubat 2018 yılında Grasshoppers

15 Şubat 2018 yılında FC Aarau

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

11 Şubat 2022 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2022 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

Nikola Gjorgjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Gjorgjev şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Gjorgjev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wettingen, Grasshopper Club Zürich

Kuzey Makedonya takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 17 numaralı formasıyla 30 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

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