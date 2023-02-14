Simon Enzler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Enzler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Enzler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Enzler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Enzler 16 Ekim 1997 tarihinde Zug şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Enzler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Simon Enzler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Enzler'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Enzler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Enzler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Enzler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Enzler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2012 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2014 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2018 yılında SC Kriens

30 Haziran 2019 yılında FC Luzern

7 Ağu 2020 yılında FC Aarau

30 Haziran 2021 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2021 yılında FC Aarau

Simon Enzler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Enzler şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Enzler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Aegeri, Zug 94, FC Luzern

İsviçre U20 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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