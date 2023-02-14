Varol Tasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Varol Tasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Varol Tasar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Varol Tasar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Varol Tasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Varol Tasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Varol Tasar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Varol Tasar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Varol Tasar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Varol Tasar 4 Ekim 1996 tarihinde Waldshut-Tiengen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Almanya,Türkiye uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Varol Salman Tasar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Varol Tasar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Varol Tasar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Varol Tasar'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Varol Tasarboyu ve yaşı kaç

Varol Tasar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Varol Tasar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Varol Tasar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Varol Tasar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2010 yılında Old Boys Altyapı

1 Ocak 2015 yılında BSC Old Boys

1 Eylül 2015 yılında Aydınspor 1923

1 Şubat 2016 yılında FC Klingnau

21 Temmuz 2016 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Aarau

13 Şubat 2019 yılında Servette FC

14 Şubat 2019 yılında FC Aarau

30 Haziran 2019 yılında Servette FC

7 Ekim 2020 yılında FC Luzern

30 Haziran 2021 yılında Servette FC

1 Temmuz 2021 yılında FC Luzern

26 Ağu 2022 yılında FC Aarau

30 Haziran 2023 yılında FC Luzern

Varol Tasar kimdir

Varol Tasar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Varol Tasar şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Waldshut, SV 08 Laufenburg, BSC Old Boys, FC Aarau

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Varol Tasar nereli

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