Arijan Qollaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Qollaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arijan Qollaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arijan Qollaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arijan Qollaku 4 Şubat 1997 tarihinde Bülach şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arijan Martin Qollaku şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arijan Qollaku Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Arijan Qollaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Arijan Qollaku'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arijan Qollaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arijan Qollaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arijan Qollaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arijan Qollaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında GC Zürich U21

1 Şubat 2017 yılında Grasshoppers

30 Ocak 2018 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

9 Temmuz 2018 yılında FC Schaffhausen

23 Eylül 2020 yılında FC Aarau

Arijan Qollaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arijan Qollaku şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arijan Qollaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bülach, FC Zürich, Grasshopper Club Zürich

Arnavutluk U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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