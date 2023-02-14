Milot Avdyli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milot Avdyli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milot Avdyli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milot Avdyli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milot Avdyli 28 Temmuz 2002 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milot Avdyli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Milot Avdyli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Milot Avdyli'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milot Avdyli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Milot Avdyli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milot Avdyli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milot Avdyli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2020 yılında KF Trepca 89

1 Şubat 2021 yılında FC Aarau

Milot Avdyli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milot Avdyli şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milot Avdyli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Kurda

Kosova U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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