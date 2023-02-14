Allen Njie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allen Njie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allen Njie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allen Njie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allen Njie 26 Temmuz 1999 tarihinde Barnersville şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Liberya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allen Njie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES Sportmanagement yapmaktadır. Allen Njie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Allen Njie'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Allen Njie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allen Njie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allen Njie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allen Njie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında Grasshoppers

19 Şubat 2021 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2021 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2021 yılında FC Aarau

Allen Njie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allen Njie şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Allen Njie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberya takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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