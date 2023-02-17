Aleksandar Kostic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kostic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Kostic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Kostic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Kostic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kostic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kostic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Kostic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Kostic 12 Ekim 1995 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Kostić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Kostic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Aleksandar Kostic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kostic'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Kosticboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Kostic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Kostic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Kostic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Kostic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2010 yılında Slovan HAC Alt.

1 Ocak 2011 yılında Wiener SC II

1 Ocak 2013 yılında Wiener Sportklub

1 Temmuz 2015 yılında First Vienna FC

13 Temmuz 2017 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

29 Ocak 2019 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Aleksandar Kostic kimdir

Aleksandar Kostic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Kostic şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Rapid Wien (2001-)

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Aleksandar Kostic nereli

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