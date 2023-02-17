Stephan Zwierschitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephan Zwierschitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephan Zwierschitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephan Zwierschitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephan Zwierschitz 17 Eylül 1990 tarihinde Mödling şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephan Zwierschitz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Stephan Zwierschitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stephan Zwierschitz'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephan Zwierschitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephan Zwierschitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephan Zwierschitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephan Zwierschitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında ASK Mannersdf J

1 Temmuz 2003 yılında Sommerein Jgd

9 Ağu 2004 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2005 yılında St. Pölten U17

1 Temmuz 2007 yılında St. Pölten U19

1 Temmuz 2009 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2013 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2019 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2021 yılında Admira Wacker

Stephan Zwierschitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephan Zwierschitz şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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