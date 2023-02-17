Jakob Tranziska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Tranziska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Tranziska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Tranziska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Tranziska 25 Haziran 2001 tarihinde Coburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Tranziska Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Jakob Tranziska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Tranziska'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Tranziska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Tranziska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Tranziska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Tranziska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Eintr. Bamberg

20 Ocak 2022 yılında FSV Mainz 05 II

25 Ağu 2022 yılında Admira Wacker

Jakob Tranziska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Tranziska şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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