Jakob Scholler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Scholler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Scholler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Scholler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Scholler 9 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Maximilian Schöller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Scholler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jakob Scholler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Scholler'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Scholler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Scholler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Scholler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Scholler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Jakob Scholler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Scholler şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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