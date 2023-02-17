Filip Ristanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ristanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Ristanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Ristanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Ristanic 30 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Ristanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Partners for Soccer yapmaktadır. Filip Ristanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Ristanic'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Ristanic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ristanicf/

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Filip Ristanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Ristanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Ristanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Ristanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U16

1 Ağu 2020 yılında Admira Wacker

1 Ocak 2021 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2021 yılında Admira Wacker

Filip Ristanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Ristanic şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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