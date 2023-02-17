Alessandro Cerigioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Cerigioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Cerigioni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alessandro Cerigioni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alessandro Cerigioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Cerigioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Cerigioni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Cerigioni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Cerigioni 30 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Cerigioni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alessandro Cerigioni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alessandro Cerigioni'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Cerigioniboyu ve yaşı kaç

Alessandro Cerigioni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Cerigioni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alessandro Cerigioni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Cerigioni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Overpelt-Lommel

2 Ocak 2013 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2016 yılında Waasl.-Beveren

31 Ağu 2017 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2018 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2018 yılında Lommel SK

16 Ocak 2020 yılında Dessel Sport

30 Haziran 2020 yılında Lommel SK

1 Temmuz 2020 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2023 yılında Weerst. Koersel

Alessandro Cerigioni kimdir

Alessandro Cerigioni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Cerigioni şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berkenbos VV, KVSK United (-2009)

Alessandro Cerigioni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U20 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alessandro Cerigioni nereli

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