Daan Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daan Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daan Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daan Colman 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daan Colman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daan Colman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daan Colman'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daan Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daan Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daan Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daan Colman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Daan Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daan Colman şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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