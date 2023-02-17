Lode Peeters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lode Peeters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lode Peeters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lode Peeters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lode Peeters 28 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lode Peeters Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lode Peeters, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına - tarihinde katılmıştır. Lode Peeters'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lode Peeters Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lode Peeters isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lode Peeters Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lode Peeters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2023 yılında Witgoor Dessel

Lode Peeters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lode Peeters şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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