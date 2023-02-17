Tom Ghislain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ghislain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Ghislain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Ghislain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Ghislain 21 Haziran 1999 tarihinde Dilzen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Ghislain Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini O-T Group yapmaktadır. Tom Ghislain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tom Ghislain'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Ghislain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Ghislain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tom Ghislain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Ghislain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fortuna U19

1 Temmuz 2018 yılında Sittard U21

1 Ağu 2019 yılında Lommel SK U21

1 Temmuz 2020 yılında Dessel Sport

Tom Ghislain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Ghislain şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Fortuna Sittard (2006-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.