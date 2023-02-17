Alessio Caufriez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessio Caufriez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessio Caufriez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessio Caufriez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessio Caufriez 1 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessio Caufriez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstHalf yapmaktadır. Alessio Caufriez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alessio Caufriez'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessio Caufriez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessio Caufriez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alessio Caufriez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessio Caufriez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Francs Borains

25 Ağu 2018 yılında SC Paturages

31 Ocak 2019 yılında Francs Borains

1 Temmuz 2019 yılında FC Symphorinois

31 Ocak 2020 yılında KSK Ronse

1 Temmuz 2021 yılında Francs Borains

1 Ocak 2023 yılında KVC Winkel Sp.

Alessio Caufriez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessio Caufriez şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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