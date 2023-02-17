Timon Vandendriessche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timon Vandendriessche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timon Vandendriessche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timon Vandendriessche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timon Vandendriessche 19 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timon Vandendriessche Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timon Vandendriessche, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timon Vandendriessche'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timon Vandendriessche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timon Vandendriessche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Timon Vandendriessche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timon Vandendriessche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KVC Winkel Sp.

Timon Vandendriessche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timon Vandendriessche şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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