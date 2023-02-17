Gauthier Libbrecht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gauthier Libbrecht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gauthier Libbrecht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gauthier Libbrecht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gauthier Libbrecht 9 Mart 1994 tarihinde Menen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gauthier Libbrecht Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Gauthier Libbrecht, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gauthier Libbrecht'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gauthier Libbrecht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gauthier Libbrecht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gauthier Libbrecht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gauthier Libbrecht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2015 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2021 yılında RFC Mandel Utd.

29 Temmuz 2022 yılında KVC Winkel Sp.

Gauthier Libbrecht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gauthier Libbrecht şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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