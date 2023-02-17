Arne Galens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Galens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Galens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Galens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Galens 24 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Galens Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gerd van Eetvelde yapmaktadır. Arne Galens, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Arne Galens'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arne Galens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Galens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Galens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Galens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KV Kortrijk

1 Eylül 2018 yılında KFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2020 yılında KVC Winkel Sp.

Arne Galens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Galens şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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