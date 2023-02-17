Marvin Dewaele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Dewaele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Dewaele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Dewaele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Dewaele 13 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Dewaele Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin Dewaele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marvin Dewaele'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Dewaele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marvindewaele/

Marvin Dewaele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Dewaele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Dewaele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Dewaele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KVC Winkel Sp.

Marvin Dewaele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Dewaele şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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