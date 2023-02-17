Fries Deschilder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fries Deschilder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fries Deschilder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fries Deschilder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fries Deschilder 15 Eylül 1992 tarihinde Westouter şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Fries Dirk Deschilder şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fries Deschilder Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Govan Sports yapmaktadır. Fries Deschilder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fries Deschilder'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fries Deschilder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fries Deschilder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fries Deschilder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fries Deschilder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Club Brugge

15 Ağu 2012 yılında FC Eindhoven

30 Haziran 2013 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2013 yılında FC Eindhoven

2 Temmuz 2018 yılında KVC Winkel Sp.

Fries Deschilder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fries Deschilder şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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