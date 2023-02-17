Rens Verhooghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rens Verhooghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rens Verhooghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rens Verhooghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rens Verhooghe 12 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rens Verhooghe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rens Verhooghe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Ağu 2014 tarihinde katılmıştır. Rens Verhooghe'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rens Verhooghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rens Verhooghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rens Verhooghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rens Verhooghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında KVC Winkel Sp.

Rens Verhooghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rens Verhooghe şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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