Joey Dujardin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Dujardin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joey Dujardin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joey Dujardin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joey Dujardin 16 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joey Dujardin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gerd van Eetvelde yapmaktadır. Joey Dujardin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 17 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joey Dujardin'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joey Dujardin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joey Dujardin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joey Dujardin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joey Dujardin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2016 yılında VW Hamme

30 Haziran 2017 yılında KSC Lokeren

19 Temmuz 2017 yılında VW Hamme

17 Temmuz 2018 yılında KVC Winkel Sp.

Joey Dujardin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joey Dujardin şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joey Dujardin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Excelsior Moeskroen, SV Zulte Waregem

Belçika U19 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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