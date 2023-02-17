Masis Voskanian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masis Voskanian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Masis Voskanian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Masis Voskanian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Masis Voskanian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masis Voskanian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masis Voskanian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masis Voskanian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masis Voskanian 11 Temmuz 1990 tarihinde Abovian şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Մասիս Ոսկանյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masis Voskanian Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masis Voskanian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Masis Voskanian'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masis Voskanianboyu ve yaşı kaç

Masis Voskanian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masis Voskanian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Masis Voskanian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masis Voskanian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2014 yılında Pyunik Erivan

31 Ağu 2015 yılında KVV Coxyde

1 Temmuz 2016 yılında KVC Winkel Sp.

Masis Voskanian kimdir

Masis Voskanian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masis Voskanian şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Veurne, Club Brugge (-2010)

Masis Voskanian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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Masis Voskanian nereli

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