Tsotne Bendianishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Bendianishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsotne Bendianishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsotne Bendianishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsotne Bendianishvili 27 Aralık 2002 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da ცოტნე ბენდიანიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsotne Bendianishvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Tsotne Bendianishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tsotne Bendianishvili'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tsotne Bendianishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsotne Bendianishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsotne Bendianishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsotne Bendianishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kortrijk U21

1 Temmuz 2021 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2022 yılında KVC Winkel Sp.

Tsotne Bendianishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsotne Bendianishvili şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tsotne Bendianishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KAA Gent, KV Kortrijk (-2020)

Gürcistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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