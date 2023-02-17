Drin Sula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drin Sula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drin Sula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drin Sula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drin Sula 10 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drin Sula Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drin Sula, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drin Sula'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Drin Sula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drin Sula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Drin Sula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drin Sula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Diegem Alt.

1 Temmuz 2011 yılında OH Leuven Alt.

1 Temmuz 2015 yılında OH Leuven U17

1 Temmuz 2016 yılında OH Leuven U19

1 Temmuz 2018 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2021 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında KVC Winkel Sp.

Drin Sula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drin Sula şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Woluwe Zaventem (2005-2008), Diegem Sport (2008-2011), OH Leuven (2011-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.