Jasper Beyens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasper Beyens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasper Beyens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasper Beyens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasper Beyens 1 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasper Beyens Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasper Beyens, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jasper Beyens'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jasper Beyens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasper Beyens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jasper Beyens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasper Beyens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ingelmunster

1 Temmuz 2017 yılında KFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2020 yılında KVC Winkel Sp.

Jasper Beyens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasper Beyens şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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