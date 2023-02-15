Alexander Bernhardsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Bernhardsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Bernhardsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Bernhardsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Bernhardsson 8 Eylül 1998 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Olof Bernhardsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Bernhardsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Alexander Bernhardsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexander Bernhardsson'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Bernhardsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Bernhardsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexander Bernhardsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Bernhardsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sävedalens IF

12 Ocak 2019 yılında Örgryte

1 Ocak 2020 yılında Elfsborg

Alexander Bernhardsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Bernhardsson şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Alexander Bernhardsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsveç takımında 25 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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