Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Baidoo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Baidoo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Baidoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Baidoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Baidoo 14 Mayıs 1999 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Baidoo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIT yapmaktadır. Michael Baidoo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Baidoo'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Baidooboyu ve yaşı kaç

Michael Baidoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Baidoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Baidoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Baidoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

31 Ağu 2018 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2019 yılında Midtjylland

1 Ağu 2019 yılında FK Jerv

31 Aralık 2019 yılında Midtjylland

20 Ocak 2020 yılında FK Jerv

31 Aralık 2020 yılında Midtjylland

15 Ocak 2021 yılında FK Jerv

12 Mayıs 2021 yılında Sandnes Ulf

13 Ocak 2022 yılında Elfsborg

Michael Baidoo kimdir

Michael Baidoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Baidoo şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Michael Baidoo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Baidoo nereli

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