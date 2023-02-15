Emmanuel Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Boateng 17 Haziran 1997 tarihinde Akwatia şehrinde doğmuştur. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Boateng Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Emmanuel Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Boateng'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Feyenoord Fetteh

1 Temmuz 2017 yılında Aduana Stars

17 Eylül 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Ağu 2021 yılında Elfsborg

Emmanuel Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Boateng şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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