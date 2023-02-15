Per Frick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Per Frick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Per Frick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Per Frick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Per Frick 14 Nisan 1992 tarihinde Kil şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Per Samuel Frick şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Per Frick Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Per Frick, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Per Frick'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Per Frick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Per Frick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Per Frick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Per Frick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2012 yılında Elfsborg

15 Temmuz 2013 yılında Falkenberg

1 Aralık 2013 yılında Elfsborg

Per Frick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Per Frick şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Per Frick Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kils AIK (-2003), FBK Karlstad (2004-2007), IF Elfsborg Boras (2009-2011)

İsveç takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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