Hakon Rafn Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Rafn Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakon Rafn Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakon Rafn Valdimarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakon Rafn Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Rafn Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hakon Rafn Valdimarsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Rafn Valdimarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Rafn Valdimarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Rafn Valdimarsson 13 Ekim 2001 tarihinde Reykjavik şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Rafn Valdimarsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hakon Rafn Valdimarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hakon Rafn Valdimarsson'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Hakon Rafn Valdimarssonboyu ve yaşı kaç

Hakon Rafn Valdimarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hakon Rafn Valdimarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakon Rafn Valdimarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Rafn Valdimarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2015 yılında Grótta U19

11 Haziran 2018 yılında Grótta

16 Temmuz 2021 yılında Elfsborg

Hakon Rafn Valdimarsson kimdir

Hakon Rafn Valdimarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Rafn Valdimarsson şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Hakon Rafn Valdimarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hakon Rafn Valdimarsson nereli

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