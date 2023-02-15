Sveinn Aron Gudjohnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sveinn Aron Gudjohnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sveinn Aron Gudjohnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sveinn Aron Gudjohnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sveinn Aron Gudjohnsen 12 Mayıs 1998 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sveinn Aron Guðjohnsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sveinn Aron Gudjohnsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Sveinn Aron Gudjohnsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sveinn Aron Gudjohnsen'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sveinn Aron Gudjohnsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sveinngudjohnsen/

Haberin Devamı

Sveinn Aron Gudjohnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sveinn Aron Gudjohnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Sveinn Aron Gudjohnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sveinn Aron Gudjohnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gavà U19

1 Temmuz 2015 yılında HK Kópavogs

15 Temmuz 2016 yılında Valur

30 Temmuz 2017 yılında Breidablik

26 Temmuz 2018 yılında Spezia Calcio

31 Ocak 2019 yılında Ravenna

30 Haziran 2019 yılında Spezia Calcio

13 Eylül 2020 yılında Odense BK

30 Haziran 2021 yılında Spezia Calcio

11 Ağu 2021 yılında Elfsborg

Sveinn Aron Gudjohnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sveinn Aron Gudjohnsen şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sveinn Aron Gudjohnsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Barcelona (2006-2011), CF Gavà (2011-2015)

İzlanda takımında 9 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.