Alexander Busch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Busch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Busch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Busch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Busch 25 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Magnus Busch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Busch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Alexander Busch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Busch'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alexander Busch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Busch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Busch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Busch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2022 yılında Silkeborg IF

Alexander Busch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Busch şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Busch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Resenbro UIF (200?-2012), Silkeborg IF (2012-2020)

Danimarka U21 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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