Mads Kaalund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Kaalund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Kaalund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Kaalund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Kaalund 16 Ağu 1996 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Kaalund Larsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Kaalund Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Mads Kaalund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mads Kaalund'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mads Kaalund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Kaalund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mads Kaalund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Kaalund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lyngby BK Altya

1 Temmuz 2013 yılında Lyngby BK U19

1 Ocak 2016 yılında Lyngby BK

15 Temmuz 2016 yılında Nyköbing FC

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg IF

Mads Kaalund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Kaalund şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akademisk Boldklub

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.