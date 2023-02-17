Sebastian Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Jorgensen 8 Haziran 2000 tarihinde Silkeborg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Vinther Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Jorgensen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Sebastian Jorgensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sebastian Jorgensen'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg IF

Sebastian Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Jorgensen şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Jorgensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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