Oscar Hedvall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Hedvall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Hedvall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Hedvall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Hedvall 9 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Thore Hedvall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Hedvall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MWS Sport-und Musikmarketing yapmaktadır. Oscar Hedvall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Oscar Hedvall'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Hedvall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Hedvall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Hedvall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Hedvall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg IF

22 Ocak 2022 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2022 yılında Silkeborg IF

Oscar Hedvall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Hedvall şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Hedvall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U17 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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