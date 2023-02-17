Tonni Adamsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tonni Adamsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tonni Adamsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tonni Adamsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tonni Adamsen 15 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tonni Adamsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tonni Adamsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tonni Adamsen'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tonni Adamsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tonni Adamsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tonni Adamsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tonni Adamsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında BK Frem

19 Ocak 2021 yılında FC Helsingör

6 Ağu 2022 yılında Silkeborg IF

Tonni Adamsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tonni Adamsen şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Brøndby IF, Taastrup FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.