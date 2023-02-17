Anders Klynge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Klynge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Klynge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Klynge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Klynge 14 Ekim 2000 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Ferslev Klynge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Klynge Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Anders Klynge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Anders Klynge'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anders Klynge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Klynge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Klynge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Klynge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Odense BK U19

3 Ağu 2020 yılında Silkeborg IF

Anders Klynge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Klynge şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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