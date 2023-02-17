Lukas Klitten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Klitten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Klitten kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Klitten ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Klitten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Klitten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Klitten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Klitten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Klitten 1 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Sparre Klitten şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Klitten Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Lukas Klitten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Klitten'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Klitten Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukas_klitten/

Lukas Klittenboyu ve yaşı kaç

Lukas Klitten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Klitten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Klitten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Klitten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2021 yılında Frosinone

4 Temmuz 2022 yılında Silkeborg IF

30 Haziran 2023 yılında Frosinone

Lukas Klitten kimdir

Lukas Klitten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Klitten şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Lukas Klitten Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Klitten nereli

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