Aliriza Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliriza Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliriza Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliriza Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliriza Ozdemir 25 Mart 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alirıza Özdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliriza Ozdemir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aliriza Ozdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aliriza Ozdemir'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aliriza Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliriza Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aliriza Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliriza Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

Aliriza Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliriza Ozdemir şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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