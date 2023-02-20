Aljaz İvacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljaz İvacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljaz İvacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aljaz İvacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aljaz İvacic 29 Aralık 1993 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Aljaž Ivačič şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aljaz İvacic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Aljaz İvacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 18 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aljaz İvacic'nin Portland Timbers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aljaz İvacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aljaz İvacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aljaz İvacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aljaz İvacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2013 yılında Bela Krajina

30 Haziran 2014 yılında NK Olimpija

21 Ocak 2015 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2015 yılında NK Olimpija

30 Ağustos 2016 yılında NK Radomlje

31 Ağustos 2017 yılında NK Olimpija

18 Ocak 2019 yılında Portland

Aljaz İvacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aljaz İvacic şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Domzale

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.